Мосгорсуд отправил жителя Эстонии на 11 лет в колонию за шпионаж

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 11 годам заключения жителя Эстонии Арсена Мардалейшвили, признав его виновным в шпионаже, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Суд признал его виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж) и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима", — сказала она. Дело поступило в суд с грифом "совершенно секретно" и рассматривалось в закрытом режиме, поэтому иные подробности обвинения в суде не разглашают.

Мардалейшвили, согласно данным суда, является одновременно лицом без гражданства и обладает статусом "негражданин Эстонии".