Ройзман придет как свидетель защиты на процесс блогера Соколовского

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил РИА Новости, что 4 апреля посетит процесс по делу блогера Руслана Соколовского, игравшего в храме в Pokemon Go, в качестве свидетеля стороны защиты.
В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.
Впоследствии следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добились ареста блогера. Позднее суд перевел его из СИЗО под домашний арест.