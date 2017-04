В Сибири изъяли жевательную резинку с вкладышами, призывающими к суициду

ИРКУТСК, 3 апр – РИА Новости. Сотрудники управления Роспотребнадзора Иркутской области по требованию прокуратуры провели проверку торговых точек, где продавалась жевательная резинка с вкладышами, содержащими информацию, вредную для здоровья и развития детей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь надзорного ведомства Светлана Каурова.

"Вкладыши внутри упаковок жевательной резинки, о которой идет речь, по предварительным данным, содержат задания и призывы, связанные с суицидальными действиями. Наши сотрудники проверили ряд торговых точек, изъяли товар и направили его на экспертизу", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного Роспотребнадзора.

Исходя из информации на упаковке, жевательная резинка изготовлена в Санкт-Петербурге. Службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области поручено принять меры к нераспространению жевательных пластинок с надписью "Правда или действие" в торговых сетях региона, поскольку они могут нанести вред здоровью и развитию детей.

Органам местного самоуправления поручено принять меры к информированию населения об опасной продукции.

Ранее в различных регионах России — на Сахалине, в Краснодарском крае, Оренбурге, Астрахани — начались проверки магазинов на наличие жевательных резинок "Five. Правда или действие" производителя Wrigley. Компания заявила, что изымает из продажи жевательную резинку Five, вызвавшую подозрения у потребителей, в продаже остались незначительные партии этого товара. Кроме того, как отметила представитель Wrigley, на всех информационных площадках бренда Five была размещена дополнительная информация, призывающая к обдуманному и безопасному поведению при выполнении заданий.