В магазинах Приморья нашли жвачку с призывами к опасным действиям

ВЛАДИВОСТОК, 30 мар – РИА Новости. Магазины в Приморье начали проверять на реализацию жевательной резинки, на внутренних упаковках которой содержатся призывы к опасным действиям, товар найден уже в десяти магазинах, сообщила в четверг администрация Приморья.

Ранее в различных регионах России — на Сахалине, в Краснодарском крае, Оренбурге, Астрахани — начались проверки магазинов на наличие жевательных резинок "Five. Правда или действие" производителя Wrigley с призывами на обертке забраться на самое высокое здание и подумать о том, что необходимо сделать перед смертью. Компания Wrigley заявила, что изымает из продажи жевательную резинку Five, вызвавшую подозрения у потребителей, в продаже остались незначительные партии этого товара. Кроме того, как отметила представитель Wrigley, на всех информационных площадках бренда Five была размещена дополнительная информация, призывающая к обдуманному и безопасному поведению при выполнении заданий.

Как отметила директор краевого департамента лицензирования и торговли Елена Коваль, сообщение о реализации в магазинах края опасного продукта поступили в ведомство 17 марта от родителей.

"Экспертное заключение сделает Роспотребнадзор, но мы обнаружили, что на обертках жевательной резинки действительно присутствуют надписи, призывающие к выполнению различных заданий с риском для жизни. Департамент оперативно направил обращения в адрес почти 2,5 тысяч предприятий розничной торговли с рекомендацией незамедлительно приостановить реализацию товара", – отметила она.

За две недели проверены 156 предприятий розничной торговли, жевательная резинка выявлена в десяти магазинах, сообщает администрация края.

Как сообщает краевое СУСК РФ, по данной информации проводится доследственная проверка. "После проведения комплекса оперативно-следственных действий будет принято процессуальное решение", — сообщает следствие.