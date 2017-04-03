В Воронеже число пострадавших при пожаре в торговом центре достигло двух

ВОРОНЕЖ, 3 апр — РИА Новости. Количество пострадавших в результате пожара в крупнейшем торговом центре Воронежа "Галерея Чижова", откуда вечером в воскресенье были эвакуированы около 5,5 тысячи человек, увеличилось до двух, сообщает в понедельник главное управление МЧС области.

Крупнейший торговый центр Воронежа вечером 2 апреля приостановил работу из-за задымления. В 18.25 мск на первом этаже здания начал плавиться электрощит и силовой кабель, который ведёт на четвертый этаж. Произошло сильное задымление третьего и четвертого этажей. Около 5,5 тысячи человек были эвакуированы, а 20-летняя сотрудница кафе доставлена в больницу с отравлением продуктами горения. Ее состояние оценивалось как средней тяжести. В 19.20 мск пожар был ликвидирован.

"В результате происшествия пострадало два человека (женщина 1996 года рождения и мужчина 1995 года рождения – самостоятельно обратился в органы здравоохранения после эвакуации ТЦ), предварительный диагноз — отравлением продуктами горения", — говорится в сообщении.

По информации управления МЧС области, торговый центр закрыт до выяснения обстоятельств. По данным на понедельник, работу ТЦ еще не возобновил.

"Ради обеспечения безопасности и комфорта посетителей Центра… третьего апреля будет проведен комплексный аудит всех систем здания. Приносим свои извинения в связи с возможными неудобствами при посещении Центра", — сообщает пресс-служба Центра "Галереи Чижова".

Прокуратура Воронежской области начала по факту происшествия проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности.

Торговый центр "Галерея Чижова" состоит из 25-этажного делового центра, который является самым высоким зданием Воронежа, а также 8-уровневого развлекательного центра и является крупнейшим торговым центром в Воронеже. Его площадь — 144 тысячи квадратных метров. В центре расположены магазины, гипермаркеты, несколько этажей автопарковки, кинотеатры, фудкорты.