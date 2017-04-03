Источник: Boeing 737 вернулся во Внуково из-за технической неисправности

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Boeing 737, на борту которого находились 70 человек, в понедельник днем совершил вынужденную посадку в аэропорту Внуково из-за технических проблем, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Пассажирский Boeing 737 сообщением Москва — Ростов-на-Дону вернулся в аэропорт Внуково после срабатывания табло о технической неисправности", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, самолет благополучно приземлился в 11.31. Обстоятельства инцидента выясняются.