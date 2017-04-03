Иркутский губернатор обратился в прокуратуру после новости о своей смерти

ИРКУТСК, 3 апр – РИА Новости. Главное правовое управление правительства Иркутской области по поручению губернатора региона направило в прокуратуру и Роскомнадзор обращение с просьбой установить лиц и принять к ним меры за распространение ложной информации о смерти главы региона, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы областного правительства Ирина Алашкевич.

Ранее информацию о смерти губернатора Сергея Левченко распространили местные СМИ. В администрации Иркутской области опровергли эти утверждения, сообщив, что он находится в Москве с рабочим визитом. Позднее сам Левченко выступил в прямом эфире интернет-телеканала "Правда.ру" и лично опроверг это сообщение. Алашкевич ранее заявляла, что готовится обращение в правоохранительные органы по поводу публикации ложной информации.

"Сотрудники правового управления по поручению губернатора обратились в прокуратуру и Роскомнадзор, чтобы установить лиц, распространивших ложную информацию, и принять к ним меры. Изначально предполагалось подать заявление в полицию, но для этого нужен был нотариально заверенный скрин-шот. Поскольку новость с интернет-портала быстро удалили, заверить документ не представлялось возможным", — сказала Алашкевич.

Собеседница агентства добавила, что Левченко тверд в своем намерении разобраться в случившемся.