Сибирячка отсудила компенсацию за лишение девственности на осмотре у врача

НОВОСИБИРСК, 3 апр – РИА Новости. Двадцатидевятилетняя жительница Новосибирска отсудила у местного родильного дома компенсацию морального вреда в сумме 45 тысяч рублей за лишение девственности во время осмотра у гинеколога, сообщила РИА Новости представитель юридической фирмы "Рерберг и партнеры" Татьяна Попова.

Собеседница агентства, которая представляла в суде интересы девушки, пояснила, что ее доверительница больше года назад пришла на плановый прием к молодому врачу-гинекологу в женскую консультацию, относящуюся к роддому №6. Пациентка предупредила доктора о том, что она девственница, однако в итоге врач повредил ее девственную плеву. Суд рассматривал дело в течение года и 31 марта вынес решение.

"Суд удовлетворил иск частично и постановил выплатить компенсацию. Для нашей страны компенсация морального вреда в 45 тысяч рублей довольно большая, с учетом того, что человек не остался без ноги, руки или глаза, продолжает жить… Но это было принципиальное желание истицы в этой ситуации для того, чтобы как минимум данный врач не навредил другим либо научился относиться к своей профессии с должным вниманием", — сказала Попова.

Она отметила, что в иске изначально была указана компенсация в два миллиона рублей. Сумма, по словам, юриста, была сформирована, исходя из желания девушки и зарубежной практики рассмотрения таких дел. Российской практики, добавила адвокат, нет.

"Она (девушка) рассчитывала на большее, я на меньшее. Но я довольна",- сказала Попова.

Юрист назвала решение суда прецедентом в России, так как подобный случай по сути не является причинением вреда здоровью.

"В уголовном процессе при рассмотрении преступлений против половой неприкосновенности вред здоровью оценивается по совокупности, но отдельно по девственной плеве это никогда не рассматривалось. Соответственно, в данном контексте для России это является прецедентом. Суд оценил моральный и нравственный вред, причиненный в результате оказания услуг ненадлежащего качества. То есть специалист был настолько некомпетентен, что девушку, которая предупредила, что она является девственницей, осмотрел как женщину", — сказала Попова. Она отметила, что суд установил вину врача по совокупности доказательств, включая судебно-медицинскую экспертизу.