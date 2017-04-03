Суд рассмотрит дело Дадина, задержанного за нарушение правил пикетирования

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы 17 апреля рассмотрит административное дело в отношении первого осужденного за неоднократное нарушение правил проведения митингов Ильдара Дадина, задержанного в воскресенье в ходе проведения одиночного пикета, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Липцер.

Ранее Липцер сообщил РИА Новости, что Дадин был задержан за проведение одиночного пикета около здания Петровки, 38 и будет допрошен как свидетель по другому делу — о планировании массовых беспорядков в Москве — которое было заведено по статье Уголовного кодекса.

"Тверской суд Москвы 17 апреля рассмотрит административное дело в отношении Дадина о нарушении им порядка проведения пикетирования, а завтра, 4 апреля, Дадин даст показания в качестве свидетеля по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам", — сказал защитник.

Санкция статьи о нарушениях правил проведения пикетирования предусматривает наказание в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 40 часов.

Ранее в соцсетях распространялись призывы к участию в несанкционированных митингах 2 апреля в Москве и регионах. Следствие уже устанавливает лиц, разместивших в интернете подобные призывы. ГСУСК по Москве возбудил уголовное дело по статье "призывы к массовым беспорядкам".

Прокуратура Москвы предупреждала о негативных последствиях участиях в несогласованных массовых мероприятиях 2 апреля, так как уведомления о проведении этих акций в органы исполнительной власти Москвы не подавались. Некоторым распространявшим призывы лицам было вынесено предостережение о недопустимости нарушения закон.

Генпрокуратура РФ ранее потребовала ограничить доступ к ряду страниц в социальных сетях, где пользователей призывают участвовать в несанкционированных митингах 2 апреля в Москве и регионах.