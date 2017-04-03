В Москве изъяли более 32 килограммов героина

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Московские полицейские изъяли у приезжего более 32 килограммов героина, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Такого количества героина хватило бы примерно на 560 тысяч условных разовых доз. Примерная стоимость партии, исходя из расчетов, о которых РИА Новости ранее рассказывали в ФСКН, — 3,2 миллиона долларов.

Полицейские остановили мужчину на улице и нашли у него сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это более одного килограмма героина. Затем силовики провели обыск дома у подозреваемого, где изъяли еще 56 подобных свертков и электронные весы.

"Исследование показало, что вещество в свертках также является героином массой свыше 31 килограмма", — отметила представитель МВД.

Когда именно было произведено задержание, не уточняется, но известно, что фигуранту уже предъявлено обвинение по ряду статей, он арестован.