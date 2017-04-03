В Москве изъяли более 32 килограммов героина

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Московские полицейские изъяли у приезжего более 32 килограммов героина, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полицейские остановили мужчину на улице и нашли у него сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это более одного килограмма героина. Затем силовики провели обыск дома у подозреваемого, где изъяли еще 56 подобных свертков и электронные весы.
"Исследование показало, что вещество в свертках также является героином массой свыше 31 килограмма", — отметила представитель МВД.
Когда именно было произведено задержание, не уточняется, но известно, что фигуранту уже предъявлено обвинение по ряду статей, он арестован.