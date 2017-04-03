На востоке Москвы произошла разгерметизация газового котла

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Один человек пострадал при разгерметизации газового котла на предприятии на востоке Москвы, сообщил источник РИА Новости в экстренных служба столицы.

"При разгерметизации газового котла в ОАО "Торос" по адресу улица Перовская, дом 71 частично разрушена кирпичная кладка облицовки котла. Пострадал один человек, госпитализирован в состоянии средней тяжести", — сказал собеседник агентства.

По его словам, технический процесс не нарушен, теплоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме. Обстоятельства инцидента выясняются.