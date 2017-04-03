В двух районах Забайкалья из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Читинском и Хилокском районах Забайкальского края из-за лесных пожаров, сообщается на сайте минприроды Забайкальского края.

"Постановлением администрации муниципального района "Читинский район"… с 1 апреля с 14.00 введен режим ЧС в Читинском районе… Кроме того, постановлением главы муниципального района "Хилокский район" № 258 с 2 апреля введен режим ЧС в Хилокском районе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что органам местного самоуправления рекомендовано обеспечить ликвидацию возникающих возгораний, а также ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них автомобилей. Кроме того, предупреждает ведомство, в условиях сложившейся пожароопасной обстановки "первостепенной задачей не только органов власти всех уровней, но и граждан, является соблюдение требований пожарной безопасности".

"В этих целях гражданам, в частности, необходимо выполнять запрет, установленный органами местного самоуправления на выжигание сухой травы, сжигание мусора", — сообщает минприроды Забайкальского края.