После пожара в Верхнем Тагиле возбудили уголовное дело

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Дело по статье "нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности гибель человека" возбуждено после пожара на предприятии Верхнего Тагила Свердловской области, где погиб один рабочий и трое получили травмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Как сообщалось ранее, горело одноэтажное здание цеха. По предварительной версии, возгорание возникло из-за взрыва котла для переплавки металла. Площадь пожара составила около 60 квадратных метров. Один рабочий погиб, трое получили травмы.

"Прокуратура города Кировграда организовала проверку в связи с пришествием на предприятии города Верхнего Тагила… Расследование уголовного дела, возбужденного по статье "нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности гибель человека", находится на контроле прокуратуры", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в ходе плавки свинца в восстановительной короткобарабанной печи произошел взрыв, в результате которого оторвалась крышка загрузочного окна и произошел частичный выброс свинца.

По результатам проверки прокуратуры будет дана оценка соблюдению техники безопасности при производстве работ на промышленном предприятии. Также будет проверяться соблюдение миграционного законодательства, поскольку погибший и один из пострадавших были гражданами иностранного государства.