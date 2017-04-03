На предприятии в Верхнем Тагиле потушили пожар

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Пожарные потушили возгорание на одном из предприятий Верхнего Тагила Свердловской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Как сообщалось ранее, горело одноэтажное здание цеха. По предварительной версии, возгорание возникло из-за взрыва котла для переплавки металла. Площадь пожара составила около 60 квадратных метров. Один рабочий погиб, трое получили травмы.

"Пожар ликвидирован. В 2.40 по местному времени (0.40 мск) пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций. Обстоятельства случившегося выясняются", — сообщает ведомство.