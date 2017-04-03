На Камчатке сразу два вулкана выбросили столбы пепла

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр — РИА Новости. Вулканы Камбальный и Ключевской выбросили столбы пепла на Камчатке, сообщает краевой главк МЧС.

"Согласно спутниковым данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), в понедельник утром по местному времени на вулкане Камбальный зафиксирован пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 7 тысяч метров над уровнем моря", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 100 километров в восточном направлении от вулкана, в сторону Тихого океана. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют.

Кроме того, в понедельник выброс пепла на высоту 6 тысяч метров над уровнем моря зарегистрирован на вулкане Ключевской. По данным спасательного ведомства, за последние дни на вулкане произошло сразу несколько пепловых выбросов.

Обоим вулканам присвоен повышенный "оранжевый" код авиационной опасности.

Вулкан Камбальный — самый южный из действующих вулканов Камчатки, расположенный у побережья Охотского моря. Он представляет собой конусовидный стратовулкан высотой 2 тысячи 161 метр над уровнем моря. Извержение вулкана Камбальный началось 25 марта 2017 года после нескольких веков молчания.

Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4 тысячи 850 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 45 километрах от вулкана. Извержение вулкана началось 3 апреля 2016 года и продолжается до сих пор.