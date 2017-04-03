При взрыве котла на уральском предприятии погиб рабочий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Один рабочий погиб и трое получили травмы при взрыве котла и последовавшем за ним пожаре на предприятии в Верхнем Тагиле Свердловской области в ночь на понедельник, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона Марина Канатова.

Ранее главк МЧС по региону сообщал, что пожар произошел в одноэтажном здании цеха на предприятии в Верхнем Тагиле. По предварительной версии, возгорание возникло из-за взрыва котла для переплавки металла. ГУМЧС сообщало, что площадь пожара составляла около 60 квадратных метров.

"Прокуратура организовала проверку в связи со взрывом котла на предприятии в городе Верхний Тагил. По нашим данным, один работник предприятия погиб, еще трое доставлены в больницу с различными травмами. По предварительным данным, … в тяжелом состоянии", — сказал собеседница агентства.

По ее словам, компания занимается выплавкой свинца.

"Мы проводим проверку соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности. В связи с тем, что компания должна была иметь лицензию, мы будем проверять, получала ли она лицензию на производство и когда последний раз проверялся данный котел", — пояснила представитель прокуратуры.

По ее словам, также будет проведена проверка соблюдения миграционного законодательства. По предварительным данным, пострадавшие работники – мигранты.

Канатова добавила, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении работ", которая предусматривает наказание, вплоть до семи лет лишения свободы.