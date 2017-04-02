На Триумфальной площади задержали 29 человек

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Полицейские задержали 29 человек в воскресенье на Тверской улице в центре Москвы за нарушение общественного порядка, сообщается на сайте столичного главка МВД.

"За нарушения общественного порядка сотрудниками полиции на Тверской улице в районе Триумфальной площади были задержаны 29 человек", — говорится в сообщении.

В настоящее время их доставляют в территориальные подразделения полиции для составления протоколов об административных правонарушениях.

Ранее в соцсетях распространялись призывы к участию в несанкционированных митингах 2 апреля в Москве и регионах. Следствие уже устанавливает лиц, разместивших в интернете призывы к массовым беспорядкам, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 УК РФ (призыв к массовым беспорядкам).

Прокуратура Москвы предупреждала о негативных последствиях участиях в несогласованных массовых мероприятиях 2 апреля, так как уведомления о проведении этих акций в органы исполнительной власти Москвы не подавались. Некоторым распространявшим призывы лицам было вынесено предостережение о недопустимости нарушения закон.

Генпрокуратура РФ ранее потребовала ограничить доступ к ряду страниц в социальных сетях, где пользователей призывают участвовать в несанкционированных митингах 2 апреля в Москве и регионах.