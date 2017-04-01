СК возбудил дело после призывов к массовым беспорядкам в Москве

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Следствие устанавливает лиц, разместивших 29 марта в интернете призывы к массовым беспорядкам, возбуждено уголовное дело, сообщила в субботу старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

"Следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК РФ (призыв к массовым беспорядкам)", — сказала Иванова.

По версии следствия, 29 марта в интернете неустановленное лицо под псевдонимом разместило текстовые сообщения, призывающие к экстремистским действиям.

"Следствием принимаются меры к установлению лиц, разместивших призывы к преступным действиям", — отметила Иванова.

В пятницу стало известно, что Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ряду страниц в социальных сетях, где пользователей призывают участвовать в несанкционированных митингах 2 апреля в Москве и регионах. Ранее в полиции Москвы сообщили, что правоохранители примут все необходимые меры для обеспечения безопасности в случае проведения в центре Москвы несанкционированной акции 2 апреля.