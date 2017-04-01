СК опроверг сообщения о возврате Васильевой имущества

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Следственный комитет России опроверг информацию СМИ о снятии ареста с имущества экс-руководителя департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой.
Как рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко, еще во время расследования уголовного дела следствие арестовало счета, драгоценности, недвижимость и картины, принадлежавшие Васильевой. После экспертизы арест снят только с картин, как не представляющих никакой художественной ценности.
Что касается остального имущества, то, по словам Петренко, защита Васильевой просила снять с него арест, однако получила отказ.
Адвокат Васильевой Хасан Али Бороков не стал комментировать информацию о возврате ей арестованного имущества.
Васильеву приговорили к пяти годам колонии общего режима, но вскоре после ее прибытия в колонию освободили условно-досрочно. При этом суд засчитал ей в наказание время, проведенное под домашним арестом в ее квартире в Молочном переулке в Москве.