В ДТП под Омском погиб ребенок, еще девять человек пострадали

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Один ребенок погиб, еще 9 человек пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Саргатском районе Омской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На автодороге Саргатск — Большереченск столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, в котором находились девять человек. По предварительным данным, погиб ребенок. В лечебное учреждение Омской области доставлены девять человек, двое из них госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, семь человек, в том числе один ребенок, получили медицинскую помощь амбулаторно. Обстоятельства ДТП выясняются.