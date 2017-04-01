СК подтвердил задержание возможного участника нападения на часть Росгвардии

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. СК России подтверждает задержание одного из предполагаемых участников нападения на войсковую часть в Чечне, сообщает ведомство в субботу.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что в Чечне задержан подозреваемый в причастности к нападению на объект воинской части Росгвардии в Наурском районе республик.

"В результате грамотно организованных и своевременно проведенных оперативно-следственных мероприятий в настоящее время задержан один из нападавших — житель Наурского района Чеченской Республики Ибрагим Джамалов, 10.04.1995 года рождения. Он дал признательные показания", — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об аресте Джамалова. Следствием продолжается работа по установлению иных участников нападения.

Шесть военнослужащих Росгвардии погибли, еще трое получили ранения при нападении 24 марта боевиков на воинскую часть в Чечне. При отражении нападения были уничтожены шесть террористов.