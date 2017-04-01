В Татарстане мужчина избил двенадцатилетнюю девочку из-за 17 рублей

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Задержан мужчина, который избил 12-летнюю девочку в Татарстане и отобрал у нее 17 рублей, сообщается на сайте СК РФ в субботу.

По версии следствия, вечером 29 марта в Чистополе 12-летняя девочка возвращалась домой от бабушки, к ней подошел незнакомый мужчина и, обхватив за шею, отобрал 17 рублей. Потом он предложил проводить ребенка до дома. Оказавшись во дворе дома, мужчина толкнул девочку в сугроб, затем нанес несколько ударов по лицу и потребовал, чтобы она принесла ему 1000 рублей. Однако девочка смогла вырваться и убежала домой.

"В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 31 марта по подозрению в совершении преступления задержан 34-летний уроженец города Чистополя, проживающий в Рыбно-Слободском районе республики. Мужчина признался в совершении преступления и сообщил, что напал на девочку, поскольку у него не было денег на дорогу до дома",- говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый 7 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе 4 раза за грабеж.

Было возбуждено уголовное дело по статье "грабеж с применением насилия". В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного.