В Татарстане мужчина избил двенадцатилетнюю девочку из-за 17 рублей

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Задержан мужчина, который избил 12-летнюю девочку в Татарстане и отобрал у нее 17 рублей, сообщается на сайте СК РФ в субботу.
"В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 31 марта по подозрению в совершении преступления задержан 34-летний уроженец города Чистополя, проживающий в Рыбно-Слободском районе республики. Мужчина признался в совершении преступления и сообщил, что напал на девочку, поскольку у него не было денег на дорогу до дома",- говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый 7 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе 4 раза за грабеж.
Было возбуждено уголовное дело по статье "грабеж с применением насилия". В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного.