При пожаре на рынке в центре Махачкалы пострадали более 50 человек

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пятьдесят два человека обратились, по уточненным данным, за помощью к врачам при тушении пожара на вещевом рынке в Махачкале, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"За время тушения пожара бригады скорой медицинской помощи амбулаторно оказали на месте помощь 52 обратившимся в невротическом состоянии", — сказал собеседник агентства. По его словам, превышение содержания вредных веществ в воздухе на месте пожара нет.

Пожар на вещевом рынке в центре Махачкалы произошел в пятницу. Представитель главка МЧС по Дагестану сообщал, что площадь пожара составляла от 800 до 1 тысячи квадратных метров.