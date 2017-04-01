СМИ узнали, за что арестовали замдиректора Эрмитажа

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Арест заместителя директора Государственного Эрмитажа Михаила Новикова связан с мошенничеством при реализации контрактов на реставрацию и приспособление Запасного дома Зимнего дворца с общей суммой контракта 2,4 миллиарда рублей, пишет газета "Коммерсант" в субботу.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы поместил Новикова под домашний арест сроком на два месяца — до 23 мая. Как заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, задержание Новикова связано с громким "делом реставраторов", в рамках которого заключен под стражу бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, директор департамента инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов и другие фигуранты.

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил ранее "Российской газете", что арест Новикова связан с недобросовестностью подрядчиков "эрмитажных строек". В четверг музей сообщил, что находится в контакте с правоохранительными органами и предоставил всю нужную информацию по двум строительным контрактам.

"Поводом для уголовного дела Михаила Новикова, который был задержан сотрудниками ФСБ и помещен под домашний арест Лефортовским райсудом Москвы, послужили два госконтракта общей стоимостью 2,4 миллиарда рублей на реставрацию и приспособление для современного использования здания Запасного дома Зимнего дворца — "лабораторно-хранительского и административного корпуса", — пишет издание.

Как отмечает газета, эту информацию им подтвердил защитник Новикова Алексей Гилинский из адвокатского бюро "Ильюшихин и партнеры", которое представляет интересы музея. "Новиков проходит подозреваемым в особо крупном мошенничестве… при реализации контрактов по Запасному дому", — пишет издание со ссылкой на Гилинского. Однако, как указывает "Коммерсант", комментировать само дело Гилинский отказался, сославшись на подписку о неразглашении материалов следствия.

Фигурантам "дела реставраторов" вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.