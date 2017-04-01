СМИ узнали, за что арестовали замдиректора Эрмитажа

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Арест заместителя директора Государственного Эрмитажа Михаила Новикова связан с мошенничеством при реализации контрактов на реставрацию и приспособление Запасного дома Зимнего дворца с общей суммой контракта 2,4 миллиарда рублей, пишет газета "Коммерсант" в субботу.
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил ранее "Российской газете", что арест Новикова связан с недобросовестностью подрядчиков "эрмитажных строек". В четверг музей сообщил, что находится в контакте с правоохранительными органами и предоставил всю нужную информацию по двум строительным контрактам.
"Поводом для уголовного дела Михаила Новикова, который был задержан сотрудниками ФСБ и помещен под домашний арест Лефортовским райсудом Москвы, послужили два госконтракта общей стоимостью 2,4 миллиарда рублей на реставрацию и приспособление для современного использования здания Запасного дома Зимнего дворца — "лабораторно-хранительского и административного корпуса", — пишет издание.
Фигурантам "дела реставраторов" вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.