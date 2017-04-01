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Происшествия

СМИ узнали, за что арестовали замдиректора Эрмитажа

05:1601.04.2017
61453830
Заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Михаил Новиков
© Фото: Государственный Эрмитаж

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Арест заместителя директора Государственного Эрмитажа Михаила Новикова связан с мошенничеством при реализации контрактов на реставрацию и приспособление Запасного дома Зимнего дворца с общей суммой контракта 2,4 миллиарда рублей, пишет газета "Коммерсант" в субботу.

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Киреев
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Пиотровский связал арест своего заместителя с "вопросом эрмитажных строек"
Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы поместил Новикова под домашний арест сроком на два месяца — до 23 мая. Как заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, задержание Новикова связано с громким "делом реставраторов", в рамках которого заключен под стражу бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, директор департамента инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов и другие фигуранты.

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил ранее "Российской газете", что арест Новикова связан с недобросовестностью подрядчиков "эрмитажных строек". В четверг музей сообщил, что находится в контакте с правоохранительными органами и предоставил всю нужную информацию по двум строительным контрактам.

"Поводом для уголовного дела Михаила Новикова, который был задержан сотрудниками ФСБ и помещен под домашний арест Лефортовским райсудом Москвы, послужили два госконтракта общей стоимостью 2,4 миллиарда рублей на реставрацию и приспособление для современного использования здания Запасного дома Зимнего дворца — "лабораторно-хранительского и административного корпуса", — пишет издание.

Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Эрмитаж отказался комментировать арест замдиректора Новикова
Как отмечает газета, эту информацию им подтвердил защитник Новикова Алексей Гилинский из адвокатского бюро "Ильюшихин и партнеры", которое представляет интересы музея. "Новиков проходит подозреваемым в особо крупном мошенничестве… при реализации контрактов по Запасному дому", — пишет издание со ссылкой на Гилинского. Однако, как указывает "Коммерсант", комментировать само дело Гилинский отказался, сославшись на подписку о неразглашении материалов следствия.

Фигурантам "дела реставраторов" вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.

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Происшествия
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
chubarik9
Воровать, так миллиард, не стоит размениваться на мелочи, а то реальный срок будет))))
05:50
01.04.2017
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v.i.p.old
Пишут о крупном мошенничестве! Ну пожурите его! Ну пальчиком погрозите! Мол Ай-яй-яй! И на Канары сошлите! Шоб он из моря не вылезал, шоб как негр загорал, шоб как кубинец на гитаре играл или на саксофоне дудеть научился! Дудел же другой такой на Тайланде и додуделся! А Вы его почём зря ругаете! Стыдно госпада! Стыдно жа!!!!
Королева Англии Лиза Вторая (собственной персоной).
05:42
01.04.2017
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