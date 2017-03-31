Завершено расследование дела о гибели девяти человек в ДТП под Пензой

САМАРА, 31 мар — РИА Новости. СК завершил расследование дела в отношении директора компании, который выпустил в рейс неисправный микроавтобус, в результате чего погибли в ДТП под Пензой погибли девять пассажиров, сообщает пресс-служба СУСК по Ульяновской области.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего директора общества с ограниченной ответственностью "Вектор-Авто", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц", — говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый, являлся лицом, ответственным за обеспечение безопасности перевозок и проведение обязательного предрейсового технического осмотра транспортных средств, но, при этом, допустил выезд в рейс по маршруту "Ульяновск-Пенза" автобус, несоответствующий техническим требованиям. Уголовное дело в отношении директора компании направлено в суд.

Столкновение микроавтобуса Mercedes ульяновской фирмы "Вектор-Авто", ехавшего из Пензы в Ульяновск, и встречной фуры Mercedes с белорусскими номерами произошло 2 марта 2016 года на трассе в Бессоновском районе Пензенской области. Погибли девять пассажиров маршрутки, госпитализированы оба водителя и четырехлетний пассажир микроавтобуса. Суд ранее приговорил водителя микроавтобуса к 4,5 года колонии общего режима за это ДТП.