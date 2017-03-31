Источник: около двух тысяч человек эвакуировали из ТЦ "Мозаика" в Москве

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Примерно 2 тысячи человек эвакуированы из ТЦ "Мозаика" на юго-востоке Москвы после обнаружения подозрительного предмета, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось, что порядка 700 посетителей и сотрудников торгового центра "Мозаика", расположенного по адресу улица 7-я Кожуховская, дом 9, эвакуировали после обнаружения подозрительного предмета.

"Из здания эвакуировано около 2 тысяч человек, работает саперная служба", — сказал собеседник агентства.

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В пресс-службе ГУМВД по Москве РИА Новости подтвердили, что по данному адресу проходят проверочные мероприятия, полицейские осматривают подозрительный предмет. На время проверки граждан вывели из здания, уточнили в полиции.