Фельдшеру, не поверившей тонущим на Сямозере детям, выносят приговор

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар — РИА Новости. Прокуратура Суоярвского района Карелии в ходе судебного процесса против фельдшера скорой помощи Ирины Щербаковой, не сообщившей спасателям о телефонном звонке детей, тонувших на Сямозере, потребовала приговорить ее к 4 годам лишения свободы с отсрочкой наказания до совершеннолетия ребенка; оглашение приговора ожидается 4 апреля, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры республики.

"Сегодня состоялись прения, и сторона обвинения в лице прокурора Суоярвского района Олега Болгова попросила признать Щербакову виновной, назначив ей наказание 4 года лишения свободы. Также обвинение попросило рассмотреть вопрос отсрочки исполнения приговора до достижения совершеннолетия ребенком Щербаковой, которому сейчас 14 лет. Ожидается, что приговор будет оглашен 4 апреля", — сказала она.

Обвиняемая признает вину частично и считает произошедшее ошибкой.