Фельдшеру, не поверившей тонущим на Сямозере детям, выносят приговор
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар — РИА Новости. Прокуратура Суоярвского района Карелии в ходе судебного процесса против фельдшера скорой помощи Ирины Щербаковой, не сообщившей спасателям о телефонном звонке детей, тонувших на Сямозере, потребовала приговорить ее к 4 годам лишения свободы с отсрочкой наказания до совершеннолетия ребенка; оглашение приговора ожидается 4 апреля, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры республики.
"Сегодня состоялись прения, и сторона обвинения в лице прокурора Суоярвского района Олега Болгова попросила признать Щербакову виновной, назначив ей наказание 4 года лишения свободы. Также обвинение попросило рассмотреть вопрос отсрочки исполнения приговора до достижения совершеннолетия ребенком Щербаковой, которому сейчас 14 лет. Ожидается, что приговор будет оглашен 4 апреля", — сказала она.
Обвиняемая признает вину частично и считает произошедшее ошибкой.
К поиску ребенка из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" привлечено более 430 человек и 64 единицы техники, в том числе пять воздушных судов и 22 плавсредства.
Ранее сообщалось об обследовании почти 280 квадратных километров территории места ЧП, в том числе 60 квадратных километров акватории и шести квадратных километров дна озера.
Спасатели используют для поиска ребенка глубоководный телеуправляемый аппарат "Фалькон", поисковые работы на месте ЧП затрудняют сложный рельеф дна и погодные условия.
По информации источника в экстренных службах республики, уже обследованы водная поверхность Сямозера, 12 островов и более 60 километров береговой линии.
Глава Карелии Александр Худилайнен (на фото слева) выступил с инициативой о награждении девочки из детского оздоровительного лагеря "Парк-Отель Сямозеро", которая вместе с участниками сплава на лодках попала в шторм, выбралась на берег и первая сообщила спасателям о трагедии.
Трагедия произошла в субботу, 18 июня. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру Сямозеро. Всего в составе туристической группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. В итоге оба каноэ опрокинулись. По последним данным СК РФ, утонули 14 детей, тела 13 из них уже найдены. Пять сотрудников лагеря задержаны в рамках возбужденного уголовного дела.