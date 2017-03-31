СК возбудил дело против судьи из Чечни, взыскавшего с казны 5 млрд рублей

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Следственный комитет заподозрил чеченского судью в том, что тот выносил заведомо неправосудные решения. Об этом журналистам сообщила исполняющая обязанности руководителя управления СК по взаимодействию со СМИ Светлана Петренко.

По версии следствия, 4 мая 2010 года и 28 августа 2012 года судья Арбитражного суда Чеченской Республики Алу Бачаев вынес решения взыскать с российской казны более 5 миллиардов рублей по исковому требованию некоммерческой организации "Ассоциация "Симбиоз".

Уголовное дело против Бачаева возбудил лично председатель СК России Александр Бастрыкин.

В 2014 году СК уже пытался возбудить уголовное дело против Бачаева за неправосудное решение. Его обвиняли в том, что он нанес бюджету ущерб в 365 миллионов рублей. Однако Верховный суд отклонил жалобу комитета.