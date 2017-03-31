СК возбудил дело против судьи из Чечни, взыскавшего с казны 5 млрд рублей

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Следственный комитет заподозрил чеченского судью в том, что тот выносил заведомо неправосудные решения. Об этом журналистам сообщила исполняющая обязанности руководителя управления СК по взаимодействию со СМИ Светлана Петренко.
Уголовное дело против Бачаева возбудил лично председатель СК России Александр Бастрыкин.
В 2014 году СК уже пытался возбудить уголовное дело против Бачаева за неправосудное решение. Его обвиняли в том, что он нанес бюджету ущерб в 365 миллионов рублей. Однако Верховный суд отклонил жалобу комитета.