Мосгорсуд оставил под арестом сотрудника ФБК Волкова на десять суток

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест на 10 суток сотрудника созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова, задержанного в офисе 26 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката", — сказали в суде.

Он признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение законного требования сотрудников полиции).

Согласно протоколам, 26 марта он отказался по требованию полицейских покинуть помещение фонда, когда сотрудники правоохранительных органов проводили там эвакуацию из-за сообщения о готовящемся взрыве. Сообщение впоследствии оказалось ложным.

Всего суд рассмотрел протоколы в отношении 14 сотрудников и волонтеров фонда: двум назначен штраф, остальных суд на различные сроки отправил под арест.