В департаменте науки Минобразования выявили хищения на 130 млн рублей

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Проверка в департаменте науки Минобрнауки РФ в настоящее время выявила хищения на сумму порядка 130 миллионов рублей, сообщила в интервью РИА Новости глава министерства Ольга Васильева.

Ранее СМИ сообщили о том, что Генпрокуратура выявила хищения при расходовании средств бюджета бывшим руководством департамента науки и технологий Минобрнауки. При этом в Минобре РИА Новости сообщили, что ведомство разбирается в механизмах по принятию мер для возвращения средств в федеральный бюджет из-за выявленных хищений в департаменте.

"Эти дела находятся в следственных органах. Объем хищений на сегодняшний день, который был заявлен, это порядка 130 миллионов рублей", — сказала Васильева.

"Здесь, конечно, усматривается мошенничество, и мы, естественно, ждем решения от правоохранительных органов наших, которые ведут расследование", — добавила министр.

Она пояснила, что Минобрнауки пропишет механизм возвращения средств в бюджет, но это будет только начальным этапом всех следственных мероприятий.