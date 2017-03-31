После смертельного ДТП возле аэропорта Домодедово возбудили уголовное дело

ДТП с пожарной машиной в Домодедово (6)

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП возле аэропорта Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

На территории аэропорта Домодедово утром в четверг произошел наезд пожарной автоцистерны на пешеходов, 62-летняя женщина погибла, 6 человек были госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

"По факту ДТП Следственным управлением УМВД России по городскому округу Домодедово возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", — сказал собеседник агентства.

В четверг на 45-м километре автодороги Москва – аэропорт Домодедово автомобиль пожарной службы аэропорта совершил наезд на граждан, переходивших проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.