СК возбудил еще одно дело об обстрелах в Донбассе

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил еще одно уголовное дело об обстрелах гражданских объектов в Донбассе украинскими силовиками, сообщила журналистам в пятницу и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК России Светлана Петренко.

"Возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "применение запрещенных средств и методов ведения войны", — сказала она.

По данным следствия, с 29 по 30 марта военные ВС и нацгвардии Украины, выполняя отданные им вышестоящими должностными лицами минобороны Украины заведомо преступные приказы, произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в городах Донецк, Ясиноватая, Докучаевск и других населенных пунктах Донецкой области.

По словам Петренко, в результате указанных артиллерийских обстрелов одна мирная жительница получила ранения, частично и полностью разрушено более 18 гражданских объектов, в том числе жилых домов. Кроме того, в ходе артиллерийского обстрела украинские силовики серьезно повредили линию электропередач в районе города Ясиноватая, в результате чего обесточена Донецкая фильтровальная станция, прекращена подача воды в населенные пункты Донецкой области.

"Эти преступления совершены по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, связанной с отказом населения юго-востока Украины признать легитимность действующей власти. Следственный комитет продолжит реагировать на каждый факт преступлений украинских военнослужащих против мирных жителей", — отметила Петренко.