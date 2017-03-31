В Сибири более 800 населенных пунктов находятся под угрозой подтопления

НОВОСИБИРСК, 31 мар – РИА Новости. Более 800 населенных пунктов, где проживают около 180 тысяч человек при максимально сложном варианте прохождения паводка этой весной могут попасть в зону подтопления в Сибири, сообщил журналистам в пятницу начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко.

"На основании предварительного прогноза наиболее сложная обстановка сложится на территории девяти субъектов Сибири. Мы прогнозируем, что в зоне возможного подтопления могут оказаться до 805 населенных пунктов с населением более 180 тысяч человек, 270 социально-значимых объектов. Но это наиболее кошмарный вариант", — сказал Диденко.

Он отметил, что в прошлом году на паводок был примерно такой же прогноз, однако всего в 2016 году было подтоплено 122 населенных пункта, 2,5 тысячи участков. В зону подтопления попали 1,4 тысячи человек.

"В целом подготовка к паводку во всех субъектах организована на должном уровне. Проведены заседания комиссий по ЧС, приняты нормативные акты для проведения противопаводковых мероприятий. Создано свыше 4 тысяч пунктов временного размещения людей. В целом ситуация вполне стабильная по подготовке к паводку", — сказал Диденко.