В Новосибирской области более 36 тысяч жителей остались без света

НОВОСИБИРСК, 31 мар – РИА Новости. Энергетики в Новосибирской области восстанавливают нарушенное, предположительно, из-за штормового ветра энергоснабжение в трех районах региона, где без света остались более 36 тысяч жителей, сообщает ГУМЧС по области.
В МЧС уточнили, что в населенных пунктах, где нарушено энергоснабжение, проживают 36 660 жителей, из которых почти 11 тысяч детей. Без электричества также временно оказались пять больниц, 14 школ, шесть детских садов.
В Новосибирской области действует переданное в четверг экстренное предупреждение. По данным синоптиков, 31 марта по области и в городе Новосибирске ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед, усиление ветра по области 20-25 метров в секунду и в Новосибирске 17-22 метров в секунду.