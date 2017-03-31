В Новосибирской области более 36 тысяч жителей остались без света

НОВОСИБИРСК, 31 мар – РИА Новости. Энергетики в Новосибирской области восстанавливают нарушенное, предположительно, из-за штормового ветра энергоснабжение в трех районах региона, где без света остались более 36 тысяч жителей, сообщает ГУМЧС по области.

"В 04.55 (00.55 мск) от дежурного ЦУС ЗАО "РЭС" поступила информация об аварийном отключении на подстанции "Посевная" по линии 110 кВ в Черепановском районе. В результате чего в Маслянинском, Искитимском и Черепановском районах нарушено энергоснабжение 48 населенных пунктов", — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что в населенных пунктах, где нарушено энергоснабжение, проживают 36 660 жителей, из которых почти 11 тысяч детей. Без электричества также временно оказались пять больниц, 14 школ, шесть детских садов.

Работают две бригады Черепановских электрических сетей в составе восьми человек, трех единиц техники. Производится переподключение на резервную линию.

В Новосибирской области действует переданное в четверг экстренное предупреждение. По данным синоптиков, 31 марта по области и в городе Новосибирске ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед, усиление ветра по области 20-25 метров в секунду и в Новосибирске 17-22 метров в секунду.