На Камчатке вулкан Ключевской выбросил семикилометровый столб пепла

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мар — РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту семь тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.
Отмечается, что на пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Установлен повышенный "оранжевый" код авиационной опасности.
В четверг днем вулкан Ключевской также выбросил столб пепла на высоту семь тысяч метров над уровнем моря. Тогда пепловый шлейф распространился на 65 км в северо-западном направлении от исполина.
Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4850 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 45 километрах от вулкана. Предыдущее извержение Ключевского наблюдалось с января по март 2015 года. В прошлом году извержение вулкана началось 3 апреля. В ноябре 2016 года специалисты заявляли о спаде активности вулкана и возможном завершении извержения, однако спустя некоторое время пепловые выбросы возобновились и регулярно происходят до сих пор.