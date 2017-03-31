На Камчатке вулкан Ключевской выбросил семикилометровый столб пепла

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мар — РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту семь тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.

"Согласно видеоданным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), в пятницу утром по местному времени на вулкане Ключевской зафиксирован пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 7000 метров над уровнем моря. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 135 километров в юго-восточном направлении от вулкана, в сторону Кроноцкого залива, — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Отмечается, что на пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Установлен повышенный "оранжевый" код авиационной опасности.

В четверг днем вулкан Ключевской также выбросил столб пепла на высоту семь тысяч метров над уровнем моря. Тогда пепловый шлейф распространился на 65 км в северо-западном направлении от исполина.

Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4850 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 45 километрах от вулкана. Предыдущее извержение Ключевского наблюдалось с января по март 2015 года. В прошлом году извержение вулкана началось 3 апреля. В ноябре 2016 года специалисты заявляли о спаде активности вулкана и возможном завершении извержения, однако спустя некоторое время пепловые выбросы возобновились и регулярно происходят до сих пор.