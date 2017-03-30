На юге Москвы полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу и угрожавшего пистолетом ТТ прохожим на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

"Сотрудники полиции УВД по ЮАО задержали мужчину, который со слов очевидцев проявлял агрессию и угрожал пистолетом прохожим. У него был изъят пистолет системы ТТ", — сказал собеседник агентства.

По его словам, около 17.00 в полицию поступила информация о том, что мужчина на Медынской улице держит в руках пистолет, а до этого он произвел выстрел в воздух. По данным полиции, мужчина, завидев наряд автопатруля направил на полицейских пистолет и попытался выстрелить, однако произошла осечка.

"Таким образом, сотрудники полиции предотвратили противоправное деяние, которое могло привести к серьезным последствиям", — заявили в полиции.

Пистолет и патроны направлены на исследование. Задержанный был доставлен в отдел полиции, им оказался неоднократно судимый местный житель. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.