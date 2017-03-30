Мосгорсуд признал законным возвращение Игорю Трунову адвокатского статуса

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу Адвокатской палаты Подмосковья, которая просила отменить решение о возврате Игорю Трунову статуса адвоката, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, решение о возвращении Трунову статуса вступило в законную силу.

Представитель адвокатской палаты отметил в суде, что Трунов нарушил кодекс адвоката, поэтому решать его судьбу должна именно палата, а не суд. "Существенным вопросом идет автономия профессионального сообщества. Речь идет о нарушении кодекса профессиональной этики, поэтому вопрос о наказании должно решать именно профессиональное сообщество, а не суд", — сказал юрист.

Представитель Трунова Людмила Айвар, в свою очередь, отметила, что Трунов выступал не как адвокат, а как общественный деятель, причем озвучивал информацию из открытых источников.

"Заявления о том, что судебная власть не может вмешиваться в деятельность общественной организации, подрывают и дискредитируют государственную власть", — заявил сам Трунов.

Ранее Совет адвокатской палаты Московской области принял решение о лишении Трунова статуса адвоката по жалобе нескольких его коллег-адвокатов, которые были недовольны его заявлением о коррупции в адвокатуре. Палата сочла это нарушением норм профессиональной этики.

Сам Трунов считал решение незаконным. По словам Трунова, его привлекли за публичное выступление, которое является общественной деятельностью, а не профессиональной.

В декабре прошлого года Лефортовский суд Москвы признал незаконным лишение юриста Игоря Трунова статуса адвоката.