В Москве полуголого мужчину задержали за танец на крыше полицейской машины
18:4630.03.2017
(обновлено: 19:16 30.03.2017)
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который разделся и забрался на крышу патрульного автомобиля на юго-западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Молодой человек отказывался покинуть крышу, пока не придет его друг. При этом он пританцовывал и в результате повредил автомобиль. Дебошира все-таки сняли с машины и доставили в ОВД для дальнейшего разбирательства.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный мужчина состоит на учете в психо-неврологическом диспансере.