Суд отклонил заявление Русского ипотечного банка о банкротстве Заворотнюк

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Русского ипотечного банка о банкротстве актрисы Анастасии Заворотнюк и прекратил производство по делу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судья огласил только резолютивную часть определения. Мотивы решения станут известны после опубликования полного текста судебного акта.

Ранее банк подал иск из-за того, что Заворотнюк не выполнила условия кредитного договора. Замоскворецкий суд Москвы в 2014 году частично удовлетворил эти требования и решил взыскать с актрисы более 537 тысяч долларов. В ноябре 2016 года банк направил в арбитраж заявление о несостоятельности Заворотнюк.

Как пояснила журналистам после заседания ее представитель Марина Дейч, актриса брала кредит под залог земельного участка, принадлежащего ее матери – Валентине Борисовне. В то время цена участка превышала сумму кредита в полтора раза.

По словам Дейч, если бы банк согласился получить отступное, обратить взыскание на участок и продать его с торгов, обязательства Заворотнюк были бы полностью погашены и спора бы не возникло. Однако банк обжаловал решение суда об обращении взыскания на земельный участок, о чем представитель Русского ипотечного банка заявил на заседании.