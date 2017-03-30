Двух пострадавших в ДТП в Домодедово переведут в военный госпиталь

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Двоим пострадавшим в результате наезда пожарной машины в Домодедово понадобится перевод в военный госпиталь, рассказал РИА Новости главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Ранее источник в экстренных службах Московской области сообщил, то на территории аэропорта Домодедово утром в четверг произошел наезд пожарной автоцистерны на пешеходов, один человек погиб.

"В настоящее время доставлено шесть пострадавших, четверо из них госпитализированы. У двоих из госпитализированных состояние средней тяжести и тяжелое, они готовятся к переводу в (военный) госпиталь имени Вишневского. У двоих пациентов из госпитализированных имеются легкие травмы, состояние их удовлетворительное, и двое пациентов от госпитализации отказались, у них имеются легкие травмы", – сказал Осипов.

Он подтвердил информацию об одном человеке, погибшем на месте ДТП, отметив, что двое пострадавших с более легкими травмам могут остаться в больнице на две недели.