Источник назвал причину ДТП с пожарной машиной в Домодедово

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости/Прайм. У водителя пожарной автоцистерны, которая утром в четверг сбила несколько человек близ московского аэропорта Домодедово, случился гипертонический криз, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По данным ГСУСК России по Московской области, в результате инцидента один человек погиб и четверо госпитализированы в тяжелом состоянии.

"У водителя случился гипертонический криз", — сообщил источник. Он добавил, что по результатам медицинского освидетельствования в крови водителя алкоголь не обнаружен.

В аэропорте уточнили, что Домодедово сотрудничает с полицией, чтобы установить все факты происшествия, пострадавшим оказывается помощь.