Четыре человека госпитализированы после ДТП с пожарной машиной в Домодедово

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Один человек погиб и четверо госпитализированы в тяжелом состоянии после наезда пожарной машины на остановку рядом с аэропортом Домодедово, сообщает в четверг пресс-служба ГСУСК России по Московской области.

"Тридцатого марта 2017 года в правоохранительные органы Домодедовского района поступила информация о том, что на дороге, ведущей в московский аэропорт Домодедово, машина пожарной службы въехала в остановку, в результате чего один человек погиб, а четверо человек были госпитализированы в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по указанию руководителя ГСУСК России по Подмосковью следователи регионального СК выехали на место ДТП с целью установления причин и обстоятельств происшествия, а также точного количества пострадавших.

Ранее сообщалось, что пожарная автоцистерна принадлежит самому аэропорту Домодедово. Обстоятельства ДТП выясняются.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области подтвердили факт смерти одного из пешеходов на 44-км дороги аэропорт Домодедово – Аэротель. Указывается, что инцидент произошел около 8.15 мск, по данному факту проводится проверка.