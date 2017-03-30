У аэропорта Домодедово пожарная машина сбила пешеходов, один человек погиб

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Пожарная автоцистерна сбила несколько человек в районе московского аэропорта Домодедово, один пешеход погиб.

В пресс-службе ГУ МЧВД по Московской области рассказали, что ДТП случилось на 44-м километре дороги аэропорт Домодедово — Аэротель около 8.15 мск.

По данным СК, машина, которая принадлежит аэропорту, врезалась в остановку. Четверо человек были госпитализированы.

Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов позднее сообщил, что двух пострадавших в ближайшее время переведут в военный госпиталь. По его словам, жизни остальных ничто не угрожает, они получили легкие травмы.

Публикация от Yana (@yanochka___m) Мар 29 2017 в 11:05 PDT

Источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что причиной ДТП стал гипертонический криз у водителя.

В Домодедово рассказали, что сотрудничают с полицией, чтобы установить все факты происшествия. Первую помощь пострадавшим оказали в медпункте аэропорта.