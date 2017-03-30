У аэропорта Домодедово пожарная машина сбила пешеходов, один человек погиб

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Пожарная автоцистерна сбила несколько человек в районе московского аэропорта Домодедово, один пешеход погиб.
По данным СК, машина, которая принадлежит аэропорту, врезалась в остановку. Четверо человек были госпитализированы.
Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов позднее сообщил, что двух пострадавших в ближайшее время переведут в военный госпиталь. По его словам, жизни остальных ничто не угрожает, они получили легкие травмы.
Источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что причиной ДТП стал гипертонический криз у водителя.
В Домодедово рассказали, что сотрудничают с полицией, чтобы установить все факты происшествия. Первую помощь пострадавшим оказали в медпункте аэропорта.