На МКАД грузовик протаранил пассажирский автобус

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Грузовая фура протаранила пассажирский автобус на МКАД на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"ДТП произошло на 19-м километре МКАД в 05.00 утра. Автобус ехал без пассажиров из парка. По предварительным данным, заднюю часть автобуса занесло, и в нее врезалась фура", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель столичного главка МЧС, помощь спасателей не понадобилась. На месте ДТП был только разлив топлива.