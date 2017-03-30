На Сахалине школьники расстреляли несколько автобусов из травмата

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мар – РИА Новости. Школьники в Южно-Сахалинске расстреляли несколько пассажирских автобусов из травматических пистолетов, сообщает пресс-служба управления МВД по Сахалинской области.

"Вечером 29 марта в УМВД поступило сообщение, что в Южно-Сахалинске неизвестные повредили окна трех пассажирских автобусов. Следственно-оперативной группе городского управления полиции удалось обнаружить на близлежащей территории двух подростков, при досмотре у них обнаружили два травматических пистолета, пару баллончиков с воздухом и флакон с пульками", — говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что двое 16-летних учеников одной из школ несколько раз выстрелили по окнам автобусов, в которых в этот момент находились пассажиры. По счастливой случайности, никто не пострадал.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, максимальным наказанием по которой может быть лишение свободы на срок до семи лет. Решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности.