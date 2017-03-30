Жертвами ДТП на Урале стали два человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Автомобили Mitsubishi и "ВАЗ-21102" в четверг столкнулись на трассе Екатеринбург-Серов; в результате ДТП два человека погибли и еще четверо получили травмы, сообщает ГИБДД по Свердловской области.

"Тридцатого марта 2017 года около 2.00 (0.00 мск), на 211 километре автодороги Екатеринбург – Серов, произошло лобовое столкновение автомобиля Mitsubishi под управлением водителя 1994 года рождения и автомобиля "ВАЗ-21102" под управлением женщины 1987 года рождения. По предварительным данным, водитель иномарки не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль над движением своего транспортного средства, не справился с управлением, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения", — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель Mitsubishi и пассажир автомобиля "ВАЗ" – мужчина 1986 года рождения — скончались. Также в ДТП травмы различной степени тяжести получили три пассажира Mitsubishi — это женщина 1987 года рождения, мужчины 1991 и 1993 годов рождения. У женщины врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, у 25-летнего мужчины – закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, он был госпитализирован в состоянии комы, у 23-летнего мужчины – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы, отмечает автоинспекция.

В автомобиле "ВАЗ" травмы в виде сотрясения головного мозга, закрытый перелом ребер и ушиб грудной клетки получил пассажир – мужчина 1982 года рождения.

Все пострадавшие были госпитализированы бригадой скорой помощи в приемные отделения больниц Красноуральска и Нижней Туры. Уже установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi не имел права управления – водительское удостоверение он никогда не получал, уточняет ГИБДД.