США
30.0330 марта11:50МСК
USD57.02+0.09
EUR61.53-0.28
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Жертвами ДТП на Урале стали два человека

08:5430.03.2017
19163
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото
© Фото: АГН "Москва"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Автомобили Mitsubishi и "ВАЗ-21102" в четверг столкнулись на трассе Екатеринбург-Серов; в результате ДТП два человека погибли и еще четверо получили травмы, сообщает ГИБДД по Свердловской области.

Чувствуете ли вы себя в безопасности на российских дорогах как пешеход?
Результаты
Чувствуете ли вы себя в безопасности на российских дорогах как пешеход?

  • 1.6%

    Да, совершенно

  • 36.4%

    Да, но бдительности не теряю

  • 50%

    Нет, у нас слишком опасно

  • 12%

    Я чаще вожу машину, а не хожу пешком
Все опросы
Голосовать

"Тридцатого марта 2017 года около 2.00 (0.00 мск), на 211 километре автодороги Екатеринбург – Серов, произошло лобовое столкновение автомобиля Mitsubishi под управлением водителя 1994 года рождения и автомобиля "ВАЗ-21102" под управлением женщины 1987 года рождения. По предварительным данным, водитель иномарки не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль над движением своего транспортного средства, не справился с управлением, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения", — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель Mitsubishi и пассажир автомобиля "ВАЗ" – мужчина 1986 года рождения — скончались. Также в ДТП травмы различной степени тяжести получили три пассажира Mitsubishi — это женщина 1987 года рождения, мужчины 1991 и 1993 годов рождения. У женщины врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, у 25-летнего мужчины – закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, он был госпитализирован в состоянии комы, у 23-летнего мужчины – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы, отмечает автоинспекция.

В автомобиле "ВАЗ" травмы в виде сотрясения головного мозга, закрытый перелом ребер и ушиб грудной клетки получил пассажир – мужчина 1982 года рождения.

Все пострадавшие были госпитализированы бригадой скорой помощи в приемные отделения больниц Красноуральска и Нижней Туры. Уже установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi не имел права управления – водительское удостоверение он никогда не получал, уточняет ГИБДД.

© РИА Новости
Сколько людей становятся жертвами ДТП в России?
Комментировать
+
Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
vasiliy_achinsk
Вот поэтому за управление ТС лишенцами или не имеющими прав (не путать с забытыми дома правами) надо САЖАТЬ. Тогда таких ДТП будет меньше. Хотя с другой стороны... Даже если бы у него были права, все равно случилось бы то, что должно было случиться. Корочка мозги не заменит.
09:39
30.03.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена