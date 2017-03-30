Амурчанин получил условный срок за кражу статуэток Ленина и Сталина

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мар — РИА Новости. Житель Благовещенска получил условный срок за кражу бронзовых статуэток, изображающих Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Мао Цзэдуна и Адольфа Гитлера, сообщает региональная прокуратура.

"Судом установлено, что 23 ноября 2016 года в дневное время мужчина перелез через забор во двор частного дома и с наружной стороны подоконника бани тайно похитил бронзовые статуэтки. Своими действиями он причинил потерпевшему значительный ущерб на сумму 37,5 тысячи рублей", — сообщает надзорное ведомство.

Мужчина признал вину и активно помогал искать похищенные статуэтки, ущерб потерпевшему полностью возместили.

Суд признал амурчанина виновным по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ ("Кража") и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года.