У берегов Камчатки сейсмологи фиксируют десятки землетрясений

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мар – РИА Новости. Десятки землетрясений фиксируют сейсмологи в районе залива Озерной на востоке Камчатки, где в среду произошли сильные подземные точки, сообщили в четверг РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

По данным геофизиков, землетрясение магнитудой 6,7 произошло в среду днем у восточного побережья полуострова в районе залива Озерной. Эпицентр находился в 85 километрах северо-восточнее посёлка Крутоберегово Усть-Камчатского района и более чем в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского. Как отмечали в МЧС, в поселках Усть-Камчатск, Крутоберегово, Ключи и Козыревск подземные толчки ощущались силой от 2 до 6 баллов. Землетрясения не привело к жертвам и разрушениям.

"У восточного побережья Камчатки фиксируется рой землетрясений. Их там происходит десятки. Все сейсмические события незначительные и зарегистрированы примерно в том же районе, что и сильное землетрясение накануне", — сказал представитель службы.

Он отметил, что наиболее сильное землетрясение из произошедших в четверг было магнитудой 4,9.

Добавим, что специалисты считают регистрируемые землетрясения положительным признаком. Это говорит о разрядке напряженности в земной коре, что снижает риск возникновения сильных подземных толчков.