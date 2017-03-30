У берегов Камчатки сейсмологи фиксируют десятки землетрясений

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мар – РИА Новости. Десятки землетрясений фиксируют сейсмологи в районе залива Озерной на востоке Камчатки, где в среду произошли сильные подземные точки, сообщили в четверг РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
"У восточного побережья Камчатки фиксируется рой землетрясений. Их там происходит десятки. Все сейсмические события незначительные и зарегистрированы примерно в том же районе, что и сильное землетрясение накануне", — сказал представитель службы.
Он отметил, что наиболее сильное землетрясение из произошедших в четверг было магнитудой 4,9.
Добавим, что специалисты считают регистрируемые землетрясения положительным признаком. Это говорит о разрядке напряженности в земной коре, что снижает риск возникновения сильных подземных толчков.