СМИ: генпрокуратура хочет проверять доходы бывших чиновников

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Генпрокуратура хочет проверять доходы экс-чиновников, соответствующие предложения направлены в администрацию президента, пишут "Известия".

По данным газеты, если во время проверки выяснится, что имущество было нажито незаконным путем, его лишатся не только экс-госслужащие, но и их жены и дети.

Сейчас закон позволяет контролировать только расходы действующих чиновников.

"Понимая всю тяжесть содеянного и пытаясь избежать наказания, некоторые госслужащие просто увольняются. А дальше прокуратура не имеет права обратиться в суд с иском о взыскании имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы", — пояснил суть инициативы заместитель начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Валерий Волков.