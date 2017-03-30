СМИ узнали детали российского расследования убийства Вороненкова

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. СК намерен допросить родных и знакомых бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве, пишет газета "Коммерсант".

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели Вороненкова.

По данным "Коммерсанта", дело было возбуждено по поручению главы СК Александра Бастрыкина. Основанием стала статья 12 Уголовного кодекса, которая позволяет привлекать к ответственности за преступления, совершенные за рубежом, если они направлены против интересов России или жителей страны.

"Вороненков, получивший гражданство Украины, не был лишен гражданства РФ. В свою очередь, заявления представителей властей Украины о том, что в совершенном в отношении господина Вороненкова преступлении есть "русский след", направило его и против интересов России", — отмечает газета.

Издание пишет, что в оперативно-следственную бригаду вошел, в частности, Денис Жаренков, который расследовал дело о крупном мошенничестве, возбужденном против Вороненкова в России.

В ближайшее время следователи хотят допросить знакомых и родственников Вороненкова, которые живут в России. В свою очередь, Генпрокуратура намерена отправить в Киев ряд запросов о расследовании его гибели.

Экс-депутат Госдумы Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил киллера, который позднее скончался в больнице.

Следствие установило, что убийца — гражданин Украины Павел Паршов, который год служил в Нацгвардии.

Вороненков уехал на Украину в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам экс-депутат объяснял это политическими причинами, однако в СК уверены, что мужчина пытался скрыться от следствия в России.