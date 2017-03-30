СМИ узнали детали российского расследования убийства Вороненкова

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. СК намерен допросить родных и знакомых бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве, пишет газета "Коммерсант".
По данным "Коммерсанта", дело было возбуждено по поручению главы СК Александра Бастрыкина. Основанием стала статья 12 Уголовного кодекса, которая позволяет привлекать к ответственности за преступления, совершенные за рубежом, если они направлены против интересов России или жителей страны.
"Вороненков, получивший гражданство Украины, не был лишен гражданства РФ. В свою очередь, заявления представителей властей Украины о том, что в совершенном в отношении господина Вороненкова преступлении есть "русский след", направило его и против интересов России", — отмечает газета.
В ближайшее время следователи хотят допросить знакомых и родственников Вороненкова, которые живут в России. В свою очередь, Генпрокуратура намерена отправить в Киев ряд запросов о расследовании его гибели.
Экс-депутат Госдумы Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил киллера, который позднее скончался в больнице.
Вороненков уехал на Украину в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам экс-депутат объяснял это политическими причинами, однако в СК уверены, что мужчина пытался скрыться от следствия в России.